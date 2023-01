Minder aardbevingen Groningen, maar aantal zware bevingen gelijk

In het Groningerveld zijn afgelopen jaar 52 aardbevingen door gaswinning gemeten. Dat zijn er een stuk minder dan een jaar eerder. Toen werden 72 zogeheten geïnduceerde aardbevingen gemeten, bevingen met een niet-natuurlijke oorzaak, zoals gaswinning. Dat meldt het KNMI op basis van het jaaroverzicht van aardbevingen.

Het aantal zware bevingen in Groningen is echter gelijk gebleven. In 2022 telde het KNMI twaalf bevingen met een magnitude van 1,5 en hoger, evenveel als een jaar eerder. “Door alleen naar de aardbevingen met een kracht van 1,5 en hoger te kijken, kunnen de verschillende jaren met elkaar vergeleken worden”, aldus het KNMI. In 2020 werden in het Groningerveld zestien bevingen gemeten zwaarder dan 1,5.

De zwaarste beving werd afgelopen jaar gemeten bij Wirdum op 8 oktober met een kracht van 3,1 op de schaal van Richter . Die beving “behoort tot de tien zwaarste geïnduceerde aardbevingen”, aldus het KNMI. De zwaarste beving ooit in Groningen had een magnitude van 3,6 en was in augustus 2012 in Huizinge.

Verder werd bij het Groningse Uithuizen ook een reeks van zeven bevingen kort achter elkaar gemeten. Die reeks begon op 19 augustus en eindigde met een magnitude 2,7 op 24 september.

In totaal waren er 65 aardbevingen afgelopen jaar in heel Nederland, waarvan 58 geïnduceerd. Dat is in beide opzichten een daling vergeleken met 2021, toen er 95 aardbevingen werden gemeten waarvan 75 door gaswinning. Alle zeven natuurlijke aardbevingen werden afgelopen jaar gemeten in het zuiden van het land. Dat zijn aardbevingen die het gevolg zijn van het schuiven van aardplaten. Deze hadden een magnitude tussen de 0,3 en 1,2 en waren niet voelbaar.