Nog steeds niet overal helderheid over vergoeding ziekenhuiszorg

Meerdere ziekenhuizen zijn nog steeds in onderhandeling met zorgverzekeraars, blijkt uit een rondgang van het ANP onder nagenoeg alle ziekenhuizen. De gesprekken lopen dit jaar zo stroef, dat mogelijk niet overal voor 1 februari duidelijk is of met alle verzekeraars een overeenkomst is gesloten. Dat betekent dat wie een zorgverzekering kiest, soms niet zeker weet of de zorg bij een ziekenhuis wel wordt vergoed.

Eens per jaar kunnen mensen wisselen van zorgverzekeraar. Wie dat wil, moet voor 1 januari de lopende verzekering opzeggen. Voor 1 februari moet de nieuwe verzekering zijn afgesloten. Bij het kiezen kun je de vraag laten meewegen bij welke zorgverlener een verzekeraar zorg vergoedt. Dat kan van belang zijn als je bijvoorbeeld voor een behandeling naar een bepaald ziekenhuis wil.

Meerdere ziekenhuizen zeggen dat niet zeker is dat met alle verzekeraars afspraken over de vergoeding van zorg voor 1 februari rondkomen. Zo laat het Flevoziekenhuis in Almere deze week weten nog met een aantal verzekeraars in onderhandeling te zijn. “Er bestaat een behoorlijke kans dat we niet rondkomen voor 1 februari.” Ook onder meer het Dijklander Ziekenhuis in Noord-Holland en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond verwachten niet voor die datum met alle verzekeraars een afspraak te hebben. Sommige ziekenhuizen, zoals het Medisch Centrum Leeuwarden, VieCuri in Limburg en Ziekenhuis Gelderse Vallei, weten helemaal niet of ze met alle verzekeraars een contract kunnen sluiten. In zo’n twintig andere ziekenhuizen lopen de onderhandelingen eveneens nog.

Die gesprekken gaan dit jaar extra moeizaam. Dat komt onder meer door de hogere kosten voor energie, personeel en materialen. Ziekenhuizen willen daarvoor gecompenseerd worden.

De Consumentenbond zegt dat mensen die een nieuwe verzekering willen afsluiten “voor nare verrassingen” kunnen komen te staan. De bond adviseert mensen “heel goed te kijken” of een verzekeraar wel een contract heeft met het ziekenhuis. Dat advies geven ook meerdere ziekenhuizen. Als jouw verzekering geen contract heeft met een ziekenhuis en je wil daar toch in behandeling, zul je in veel gevallen een deel van die zorg zelf moeten betalen. Spoedzorg wordt overigens overal vergoed.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) liet eerder weten dat “de consument in ieder geval niet de dupe mag worden van de stroeve onderhandelingen”. De autoriteit wijst er wel op dat wie al in behandeling is bij een bepaalde behandelaar, de zorg ook in het nieuwe jaar vergoed krijgt door de verzekeraar, ongeacht of er een nieuw contract is gesloten.