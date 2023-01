Rabobank kampt met storing bij internetbankieren, met name in app

Klanten van Rabobank ervaren problemen met internetbankieren door een storing. Op de website allestoringen.nl zijn woensdagochtend meer dan duizend klachten binnengekomen. Ook op Twitter melden klanten van de bank hun problemen.

Volgens een woordvoerder van de bank betreft het een probleem met de IT-infrastructuur, met name met die van de Rabobank-app. De oorzaak zou inmiddels in beeld zijn. “Er wordt met man en macht aan gewerkt, maar een specifiek tijdpad kan ik niet noemen. Maar meestal is het probleem snel verholpen als het wel al in beeld is”, aldus de zegsman.