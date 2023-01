Verzekeraars: meer vuurwerkschade particulieren dan vorig jaar

De schade die particulieren hebben geleden door vuurwerk tijdens de jaarwisseling bedraagt zeker 10 miljoen euro. Branchevereniging Verbond van Verzekeraars komt met dat bedrag op basis van de eerste claims die verzekeraars op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag binnenkregen. Die schade is hoger dan die van de vorige jaarwisseling. Toen ging het om zo’n 9 miljoen euro.

De eerste schatting betreft bijvoorbeeld schade aan huizen door knalvuurwerk of brand als gevolg van vuurwerk. Ook onder meer uitgebrande auto’s en scooters tellen hierbij mee.

De totale verzekerde schade ligt veel hoger, geeft het Verbond van Verzekeraars aan. Zo zijn er ook medische kosten door vuurwerk en op zakelijke verzekeringen. De branden in een voormalige kerk in Veghel, een eendenfokkerij in Ermelo en scholen in Amsterdam en Utrecht zijn bijvoorbeeld goed voor miljoenen euro’s schade, maar zijn niet in de eerste schatting opgenomen.

Volgens directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars is de schade onder meer door de harde wind afgelopen weekeinde hoger uitgevallen. Daardoor was vuurwerk minder voorspelbaar. “Daarnaast is er enorm veel illegaal vuurwerk ge├»mporteerd.”

De vuurwerkschade viel tijdens de coronajaren mee, onder meer vanwege een landelijk vuurwerkverbod. In de jaarwisseling van 2019 naar 2020, de laatste voor de coronacrisis, was er uiteindelijk voor 16,3 miljoen euro schade. Deze jaarwisseling werd er fors meer uitgegeven aan legaal vuurwerk dan in 2019.