Populairste kindernamen van 2022 zijn Emma, Noah en Sam

Emma, Noah en Sam zijn de populairste kindernamen van 2022. Vorig jaar kregen 677 meisjes de naam Emma en 871 jongens de naam Noah. Ook in 2020 en 2021 stond Noah bovenaan. Emma stond vorig jaar nog op nummer 3. De meest populaire genderneutrale kindernaam, dit jaar voor het eerst gepresenteerd door de Sociale Verzekeringsbank, is Sam. 581 baby’s kregen in 2022 deze naam.

De meisjesnaam Julia is na Emma het meest populair voor meisjes (655 keer gegeven), aldus het jaarlijkse overzicht. 624 meisjes kregen de naam Mila, goed voor de derde plek.

Bij de jongens staat Liam op de tweede plek (666 keer gegeven) in de namenlijst. De derde plaats is voor Luca (664 keer).

Op de lijst met genderneutrale namen staat op de tweede plaats Isa (377 keer), gevolgd door Bo (305 keer).

Volgens Gerrit Bloothooft, naamkundige aan de Universiteit Utrecht, zijn Noah en Emma al jaren populair in veel Europese landen. “Opvallend is dat na de successen van Max Verstappen zijn voornaam niet populairder is geworden”, aldus Bloothooft. “Voor jongens lijken de Arabische naam Zayn en het Oudtestamentische Boaz er aan te komen, net zoals – ook internationaal – Luna en het Ierse Maeve voor meisjes.”

In 2022 zijn in Nederland (tot en met november 2022) ruim 168.000 baby’s geboren, ruim 86.000 jongens en ruim 82.000 meisjes.

De top 10 populairste namen van 2022 ziet er als volgt uit:

Jongens: 1. Noah, 2. Liam, 3. Luca, 4. Lucas, 5. Mees 6. Finn, 7. James, 8. Milan, 9. Levi, 10. Sem.

Meisjes: 1. Emma, 2. Julia, 3. Mila, 4. Sophie, 5. Olivia, 6. Yara, 7. Saar, 8. Nora, 9. Tess, 10. Noor.

Genderneutrale namen: 1. Sam, 2. Isa, 3. Bo, 4. Jip, 5. Lou, 6. Charlie, 7. Noa, 8. Dani, 9. Quinn, 10. Bowie.