Rode Kruis Ziekenhuis: geen opnames en operaties door ICT-storing

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk neemt voorlopig geen nieuwe patiënten op als zij acute zorg nodig hebben. Daarnaast voert het ziekenhuis voorlopig geen operaties uit. Het Rode Kruis Ziekenhuis laat donderdag weten met een ICT-storing te kampen.

Wat er precies mis is met de computersystemen, weet het ziekenhuis nog niet, maar volgens een woordvoerster is een cyberaanval uitgesloten. Het is nog niet bekend hoelang de storing duurt en het is dus ook nog niet duidelijk of het ziekenhuis vrijdag weer patiënten kan opnemen en opereren.

De storing heeft ook gevolgen voor het Brandwondencentrum, dat onder het Rode Kruis Ziekenhuis valt. Mensen die nu brandwonden oplopen, moeten voorlopig naar Groningen of Rotterdam worden gebracht. Patiënten op de afdelingen kunnen daar blijven liggen, hun gezondheid is volgens het ziekenhuis niet in gevaar.