VeiligheidNL: evenveel vuurwerkslachtoffers als voor corona

Deze jaarwisseling belandden 1253 mensen als gevolg van een ongeluk met vuurwerk op de spoedeisende hulp (SEH) of bij de huisartsenpost, meldt VeiligheidNL. Dat zijn er ongeveer evenveel als tijdens de laatste oud en nieuw voor de coronapandemie.

Op 31 december en 1 januari hebben de SEH’s bijna 400 vuurwerkslachtoffers behandeld. Bij huisartsenposten waren dat er ruim 850. Het aantal slachtoffers was dit jaar 62 procent hoger dan tijdens de vorige jaarwisseling, toen net als het jaar daarvoor een landelijk vuurwerkverbod gold. De meeste mensen moesten worden geholpen aan brandwonden en oogletsels.

Dit jaar gold in twaalf gemeenten een verbod op het afsteken van vuurwerk. Directeur van VeiligheidNL Martijntje Bakker: “in de afgelopen twee jaar met een algemeen vuurwerkverbod waren er substantieel minder vuurwerkslachtoffers. Dit jaar zitten we weer op het niveau van voor corona. Gedeeltelijke maatregelen leiden dus niet tot minder slachtoffers.” De organisatie schat de directe medische kosten en verzuimkosten op 3,9 miljoen euro. Vorig jaar ging het om 2,6 miljoen euro.

Dit jaar was bijna een vijfde van de slachtoffers jonger dan 12 jaar, ook vergelijkbaar met 2019-2020. Verder waren vooral jongens van 12 tot en met 15 jaar en mannen van 20 tot en met 29 jaar slachtoffer van vuurwerk.

Iets minder dan de helft van de kinderen die deze jaarwisseling spoedzorg nodig hadden na een ongeluk met vuurwerk had het vuurwerk zelf aangestoken. “Hele jonge kinderen hebben vaak letsel doordat zij in een onbewaakt ogenblik naar het vuurwerk grijpen dat door ouders wordt vastgehouden”, zegt VeiligheidNL. Het kenniscentrum verzamelde informatie van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, InEen (de vereniging van onder meer huisartsenposten) en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie.

Knalvuurwerk en losse vuurpijlen zijn sinds 2020 verboden. Het deel van de slachtoffers dat in het ziekenhuis of bij de huisarts belandde vanwege een ongeluk met zulk vuurwerk was dit jaar lager dan toen dit nog wel was toegestaan. Het aandeel zwaar illegaal vuurwerk was wel groter dan tijdens de jaarwisseling van 2019 op 2020.

Woensdag maakte de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) al melding van 52 vuurwerkslachtoffers met ernstig letsel tijdens de jaarwisseling. Die mensen zitten volgens een woordvoerster ook bij de cijfers van VeiligheidNL, mits zij via de SEH in het ziekenhuis zijn beland. Hetzelfde geldt voor de cijfers van het Oogziekenhuis.