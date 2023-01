Cabinevakbond VNC: negatieve coronatest reizigers China goede stap

De negatieve coronatest die reizigers uit China vanaf dinsdag nodig hebben is een “goede stap” voor de bescherming van de bemanning bij luchtvaartmaatschappij KLM. Dat zegt bestuurslid Ingrid Brama van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) in een reactie op het besluit van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). KLM liet weten nog te werken aan een reactie.

Personeel bij KLM had eerder zorgen uitgesproken over de grote coronagolf in China. Het is volgens Brama vooral belangrijk dat met die testen beter gemonitord kan worden op andere coronavarianten. “We kunnen zo een beter beeld uit China krijgen.” Ook pleit Brama voor het testen van afvalwater van vliegtuigen uit China op virusdeeltjes, zoals in BelgiĆ« wordt gedaan. “Dat zou een goede optie zijn.”

Eerder deze week maakt KLM bekend per direct extra veiligheidsmaatregelen in te voeren op vluchten vanuit China. Personeel krijgt de beschikking over FFP2-mondkapjes en kan gebruikmaken van een wc alleen voor medewerkers. Verder past KLM de diensten aan boord van vluchten vanuit China naar Amsterdam aan. Dat moet het aantal langdurige contactmomenten met passagiers verminderen. Zo krijgen reizigers hun maaltijd en drinken tegelijkertijd in plaats van in verschillende rondes. Ook worden koptelefoons en flesjes water niet meer uitgedeeld, maar van tevoren op de stoelen gelegd.

KLM vliegt nu drie keer per week naar China en dat wordt eind deze maand zes keer per week. Op vluchten vanuit China waren passagiers en crew tijdens de vlucht al verplicht een mondkapje te dragen. Ook Chinese maatschappijen als China Airlines, China Southern Airlines en Xiamen Airlines vliegen op Schiphol.

Luchthaven Schiphol zei in een reactie op het besluit van Kuipers dat alle regels en adviezen van de overheid worden gevolgd. Ook in andere Europese landen moeten reizigers uit China een negatieve coronatest laten zien. Eerder werden al zelftests aangeboden op Schiphol voor passagiers uit China. Kuipers gaf verder aan dat er meer getest zal worden voor corona op het rioolwater bij Schiphol.