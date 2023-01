Holocaustherdenking na twee jaar weer met publiek

Na twee jaar coronamaatregelen kan dit jaar bij de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam weer publiek aanwezig zijn. Onder anderen burgemeester Femke Halsema houdt een toespraak tijdens de herdenking bij het Spiegelmonument in het Amsterdamse Wertheimpark op zondag 29 januari.

“Om kracht bij te zetten aan het belang van de doelstelling ‘Nooit Meer Auschwitz’ is een grote opkomst, als een signaal tegen het opkomend antisemitisme, van buitengewone betekenis”, zo meldt de organisatie. “Dus is niet alleen uw deelname, maar ook die van uw kinderen, familie, vrienden en kennissen meer dan ooit van grote waarde.”

Dit jaar is het 78 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, het internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Behalve Halsema spreekt ook Jacques Grishaver, de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité. Ook houdt een overlevende van de Holocaust, Joop van der Starre, een toespraak.

Op 29 januari verzorgt de NOS een rechtstreekse uitzending en ’s avonds een programma met terugblik. In de programma’s, gepresenteerd door Rob Trip, is ook aandacht voor de theatrale route die jongeren aansluitend aan de herdenking lopen naar het Nationaal Holocaust Namenmonument. Ook wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen rond voormalige Joodse psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch. In 2023 is het 80 jaar geleden dat de bijna 1300 bewoners in één nacht allemaal naar Auschwitz gedeporteerd werden door de Duitse bezetter.