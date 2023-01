Inspectie keurt nieuw type Intercity goed voor Nederlandse spoor

De ingebruikname van het nieuwe type intercitytrein (ICNG) van de NS is een stap dichterbij gekomen nu de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het voertuig officieel heeft goedgekeurd voor gebruik op het Nederlandse spoor.

Het duurt nog even voordat de reiziger ook daadwerkelijk in kan stappen. In de eerste helft van dit jaar gaan de treinen voor het eerst proefrijden met reizigers aan boord op het traject Amsterdam – Rotterdam – Breda.

Stapsgewijs gaat de nieuwe Intercity daarna op meer trajecten rijden. Na Amsterdam – Breda volgt (deels over de hogesnelheidslijn) het traject Den Haag – Rotterdam – Eindhoven. Vervolgens gaat de ICNG ook over dehogesnelheidslijn van Amsterdam naar Brussel en vanuit Rotterdam naar Leeuwarden en Groningen rijden.

De moderne treinstellen zijn in meerdere opzichten een verbetering van hun voorgangers, stelt de NS. Het nieuwe treinstel combineert een hoge snelheid met een verbeterde toegankelijkheid. Ook is de trein van alle gemakken voorzien, zoals comfortabele stoelen, wifi, stopcontacten en USB-aansluitingen.