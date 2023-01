Kamer: Nederland moet in Europa voorop lopen tegen Iran

De Tweede Kamer vindt dat Nederland in Europa het voortouw moet nemen bij maatregelen tegen de machthebbers in Iran. Europa zou moeten optrekken met de Verenigde Staten “en andere landen in de vrije wereld”, schrijven de leiders van tien partijen in een opiniestuk in de Volkskrant. “We kunnen met alle landen samenwerken en de dialoog zoeken, maar we staan op als mensen en hun rechten, hun vrijheid en hun leven op het spel staan.”

Het artikel volgt op een motie in de Kamer om de Iraanse Revolutionaire Garde op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen, waar alleen Forum voor Democratie tegen stemde. Het opiniestuk is getekend door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) en PvdA, SP, GroenLinks, Denk, JA21 en SGP.

“Miljoenen Iraanse vrouwen en mannen willen vrijheid, strijden voor die vrijheid en doen dat met gevaar voor eigen leven”, schrijven de fractievoorzitters. Ze vinden daarom dat die steun verdienen. “Het Iraanse regime treedt universele mensenrechten met voeten en vormt met zijn militaire activiteiten ook een dreiging voor de internationale veiligheid. Daarom moeten we grotere druk uitoefenen op dit regime.”

De partijen vinden dat Nederland in de EU het voorstel moet indienen om de Revolutionaire Garde op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen. Ook pleiten ze voor sancties tegen “specifieke personen uit het Iraanse regime en hun naaste familieleden”, zoals eerder is gebeurd met machtige Russen. “Zo voorkomen we dat zij in Iran vrijheden kunnen schenden om vervolgens hier van onze vrijheden te komen genieten aan bijvoorbeeld onze universiteiten. En zo beschermen we Iraniërs hier, dat zij hier niet zomaar met (familieleden van) hun onderdrukkers uit Iran worden geconfronteerd.”

De partijen pleiten ook voor betere handhaving van sancties, onder meer door de informatiedeling te verbeteren en landen te bestraffen als ze Iraniërs helpen om sancties te ontduiken. De veiligheidsdiensten zouden bedrijven beter moeten informeren “zodat een ondernemer ook te weten kan komen of een bedrijf in Dubai eigenlijk een Iraans bedrijf is dat de sancties omzeilt”. Daarnaast moeten Iraniërs in Europa beter beschermd worden tegen bedreiging en intimidatie van de Iraanse regering.