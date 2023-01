Lenny Kuhr wel in herhaling Het Grote Songfestivalfeest

Het optreden van Lenny Kuhr zal wel in de herhaling van de concertregistratie van Het Grote Songfestivalfeest zitten. Dat hebben AVROTROS en producent PilotStudio haar toegezegd, zo schrijft ze op Twitter.

“Nog een keer het Songfestivalfeest. AVROTROS en PilotStudio hebben ons toegezegd dat bij een volgende keer dat het in Nederland op tv komt De Troubadour erin zit.” Dat is volgens de 72-jarige “sowieso” in de week van het Eurovisie Songfestival, dat van 9 tot en met 13 mei is.

De chansonni√®re, die wereldberoemd werd met het lied De Troubadour en een van de slechts vijf Nederlandse winnaars van het Eurovisie Songfestival ooit was, plaatste woensdagavond een boos bericht toen zij erachter kwam dat haar nummer uit de registratie van het concert was geschrapt. Zij vond het “respectloos” dat zij niet gekend was in deze beslissing. AVROTROS stelde dat er bij het samenstellen van een compilatie altijd keuzes gemaakt moeten worden. De keuze om Kuhr te schrappen werd mede ingegeven doordat de zangeres “afgelopen jaren al wel in de registratie van het concert te zien was. Afwisseling in de opnames is belangrijk. En geen enkele artiest krijgt van tevoren de toezegging dat hij of zij op televisie te zien zal zijn.”