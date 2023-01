Ruim 800.000 kijkers voor nieuwe programma Sinan Can

Ongeveer 829.000 mensen hebben donderdagavond gekeken naar het nieuwe programma van Sinan Can op NPO 1. In Sinan op zoek naar het paradijs gaat de journalist samen met documentairemaker Thomas Blom naar het Midden-Oosten.

De twee volgen in de serie de Eufraat. De reis begint op de berg Ararat in Turkije en gaat door SyriĆ« naar Irak, waar de Eufraat en de Tigris samenstromen. Daar staat volgens de overlevering de boom met de verboden vrucht. Het programma staat op plek 10 in de lijst met best bekeken programma’s van de avond, aldus Stichting KijkOnderzoek.

Het best bekeken programma van de avond was De Slimste Mens op NPO 1 (2,26 miljoen kijkers). Ook het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (2,18 miljoen) en Huis Vol op NPO 1 (1,29 miljoen) staan traditiegetrouw aan de bovenkant van de lijst. Het best bekeken RTL-programma was het Half acht nieuws op RTL 4 met 1,15 miljoen kijkers.