Sanquin Bloedvoorziening: donoren, kom alsjeblieft opdagen

Sanquin Bloedvoorziening is deze dagen drukdoende geregistreerde donoren te bellen en te sms’en of ze ook echt gehoor willen geven aan de oproepen om bloed te geven. Net als ieder jaar is het aantal dat in de kerstperiode opkomt ook nu weer lager dan anders, en daar komt nu de griepgolf nog bij. Wie griep heeft, mag niet doneren.

Van paniek om de verminderde aanlevering aan de bloedbanken is geen sprake, aldus een woordvoerster, maar “we zijn waakzaam, want er is inmiddels niet meer voor elke bloedgroep de gewenste volle week voorraad”. Voor echte problemen daardoor wordt echter nog niet gevreesd.

Lastig voor de bloedbanken is ook dat mensen zich vaak niet afmelden en dat ze dus niet weten waar ze aan toe zijn. Nieuwe donoren zijn natuurlijk altijd welkom, maar die bieden niet onmiddellijk oplossingen. Het duurt een paar weken voordat ze aan hun eerste afgifte van bloed toe zijn.