Strafzaak moord Peter R. de Vries hervat en deels opnieuw

De strafzaak over de moord op Peter R. de Vries wordt vrijdag in de rechtbank Amsterdam hervat met opnieuw een voorbereidende zitting. In de zaak zijn nu in totaal zes verdachten, onder wie de vermeende uitvoerders en opdrachtgever.

Tijdens de vorige zitting twee maanden geleden, werd duidelijk dat de zaak tegen de vermeende schutter Delano G. en chauffeur Kamil E. in ieder geval deels opnieuw behandeld moet worden. Dat komt omdat een van de rechters is geƫmigreerd en dus vervangen moet worden. Hierdoor is de rechtbankcombinatie veranderd. De wet schrijft dan voor dat het proces opnieuw gevoerd moet worden, tenzij alle procespartijen vinden dat het kan doorgaan. De advocaten van verdachte E. zagen doorgaan niet zitten.

Of echt alles opnieuw behandeld moet worden, bijvoorbeeld ook de slachtofferverklaringen en de volledige onderbouwing van de strafeisen, wordt op een later moment duidelijk. De strafzaak tegen de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord G. en E. was afgelopen zomer al zo goed als rond; er was levenslang geƫist tegen beide verdachten, de uitspraak stond gepland voor 14 juli. Maar kort daarvoor kwam het Openbaar Ministerie met nieuwe informatie over mogelijke opdrachtgevers van de moord waardoor de zaak heropend werd.

De strafzaak tegen de nieuwe verdachten wordt tegelijkertijd behandeld met die van de twee vermoedelijke uitvoerders, zo is recent besloten. Onder hen zijn ook de mannen die na de schietpartij langsliepen en de zwaargewonde De Vries filmden. Deze beelden verschenen snel en massaal op sociale media.

Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij liep vanaf de studio van RTL Boulevard, waar hij te gast was, naar zijn auto. De Vries overleed negen dagen later in een ziekenhuis.

Vermeend schutter G. (23) en vermeend chauffeur E. (36) konden kort na de aanslag worden aangehouden. Ze hebben altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben. G. heeft er naast zijn ontkenning verder het zwijgen toegedaan. E. zei dat hij alleen maar iemand op en neer naar Amsterdam moest rijden, maar er verder niets van weet.