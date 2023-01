70 bezoekers bij orthodoxe kerstviering voor Oekraïners in Wittem

Een orthodoxe kerstviering voor Oekraïense vluchtelingen in het Limburgse Wittem is zaterdag bijgewoond door zo’n 70 mensen. De dienst, die verliep in een rustige en gelaten sfeer, vond plaats in Klooster Wittem, een leef- en werkgemeenschap in het Zuid-Limburgse Heuvelland.

Bij aankomst om 11.30 uur was er voor aanwezigen een biechtgelegenheid, rond 12.00 uur ging de liturgie van start. Om 13.30 uur eindigde de dienst en was er een optreden vanaf het altaar door een zangeres uit Kiev. Na afloop was er gelegenheid voor de bezoekers om de kerk, kapellen en kloostertuin te bezoeken.

Klooster Wittem benadrukte vooraf dat ook niet-Oekraïners “van harte welkom” waren om aan te sluiten. Het merendeel van de bezoekers was afkomstig uit Oekraïne. Ze konden het waarderen dat de dienst gehouden werd.