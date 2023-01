Gedeputeerde: er niet op uit prijs te drukken bij uitkoop boeren

Het contact dat een ambtenaar van de provincie Flevoland had met Schiphol was er niet op gericht om de prijs te drukken bij de uitkoop van boeren voor stikstofruimte. Dat zegt een woordvoerder van gedeputeerde Harold Hofstra, die stelt dat het contact er onder meer op gericht was om zicht te houden op de markt. De NOS berichtte zaterdag dat de provincie zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een poging tot het vormen van een inkoopkartel.

Het contact blijkt uit documenten die de provincie online heeft gezet. Een hoogleraar zegt tegen de NOS dat afstemming volgens het mededingingsrecht verboden is. Volgens de provincie wilde zij zicht houden op wie er op zoek is naar stikstofruimte en wie deze ruimte aanbiedt. “Als gebiedsregisseur moet je weten wat er zich afspeelt”, aldus een woordvoerder van de gedeputeerde.

Daarbij zegt de provincie zich bij de uitkoop van boeren te houden aan taxaties en marktconforme bedragen. Wel wijst een woordvoerder erop dat de uitkoop bekostigd wordt met overheidsgeld.

Als Schiphol boeren uitkoopt, kan de stikstofruimte die ontstaat gebruikt worden om Lelystad Airport te openen. De provincie Flevoland zou de ontstane stikstofruimte vooral willen gebruiken voor de aanleg van een haven bij Urk, zo zou volgens de NOS blijken uit de documenten.