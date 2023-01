Iraniërs kondigen demonstratie aan in Den Haag na executies

De vereniging van Iraanse Academici in Nederland organiseert zaterdagmiddag een demonstratie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag na de executie van twee mannen door Iran, zaterdagochtend.

De twee (20 en 22 jaar oud) zijn opgehangen omdat ze volgens de Iraanse autoriteiten betrokken waren bij de moord op een militair tijdens een demonstratie in het land. Met deze executies zijn er volgens persbureau Reuters nu in totaal vier doodvonnissen door het regime bekendgemaakt. Ook drie anderen zijn in deze zaak veroordeeld tot de doodstraf, nog eens elf hebben celstraffen opgelegd gekregen.

De organisatie van het protest wil Nederland en de Europese Unie ertoe bewegen harder op te treden tegen het regime in Iran. “Ze worden brutaler en brutaler”, aldus de organisator. Hij verwacht zo’n 100 tot 120 mensen bij het protest.

In Iran vinden sinds halverwege september massale demonstraties plaats voor meer vrijheid en tegen het regime in Teheran. De protestgolf is voor Iran de grootste in jaren en begon na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf in detentie nadat ze door de moraalpolitie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek te los zou hebben gedragen.

Bij de protesten in Iran zijn inmiddels duizenden mensen opgepakt. Verschillenden zijn al veroordeeld tot de doodstraf. Volgens de organisatie Iran Human Rights Watch zijn honderden betogers gedood door de Iraanse veiligheidsdiensten.