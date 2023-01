Arrestatie na explosie bij leegstaande woning in Nootdorp

Bij een leegstaande woning aan het Burgemeester Schölvinckplein in Nootdorp (Zuid-Holland) is in de nacht van zaterdag op zondag een explosie geweest. De politie heeft één persoon aangehouden.

De ontploffing vond rond 01.00 uur plaats. Er is niemand gewond geraakt. Wel is de woning beschadigd.

Een maand geleden raakten een straat verderop, in de President Kennedystraat, twee huizen en een auto beschadigd door een explosie. De verdachte ging er destijds vandoor. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekend.