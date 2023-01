Aboutaleb: Erasmusbrug misbruikt tijdens jaarwisseling

Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is de Erasmusbrug tijdens de jaarwisseling misbruikt door “de onderstroom van extremistisch gedachtegoed”. Op oudejaarsnacht werden onder meer ‘White Lives Matter’ en ‘Vrolijk Blank 2023’ op de brug geprojecteerd. Aboutaleb stelde het voorval maandagavond voor het eerst aan de orde bij een nieuwjaarsspeech voor vrijwilligers van de stad. Hij noemde daarbij de Erasmusbrug “de brug die van iedereen is en in alle kleuren van de regenboog kan schitteren”.

Volgens het AD, dat bij de speech aanwezig was, noemde Aboutaleb het verder “een schande dat dit gebeurt in de stad die door de nazi’s is platgebombardeerd. Schandalig dat onze brug is misbruikt door haters van de medemens, door haters van de democratie.”

Ook zei de ambtsvader volgens de krant dat de personen achter de teksten “verkeerde, ja, hun fascistische ideeën” hebben. “Voor deze mensen is in deze stad geen plaats. En als ze van elders komen, dan zullen we hen weren om misbruik te maken van onze prachtige stad. Rotterdam is platgebombardeerd, duizenden mensen verloren bij het bombardement het leven, de stad moest opnieuw worden opgebouwd. Rotterdam heeft een te hoge prijs betaald om de stad aan deze fanatici over te laten.”

Het Openbaar Ministerie (OM) doet inmiddels strafrechtelijk onderzoek naar de racistische actie in Rotterdam. De teksten die op de Erasmusbrug verschenen, zouden niet binnen de vrijheid van meningsuiting vallen. “Een van die grenzen is dat uitingen nooit mogen aanzetten tot discriminatie of een andere bevolkingsgroep mogen beledigen”, aldus het OM.