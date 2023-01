Ook scholen getroffen door griepgolf

Nu de scholen na de kerstvakantie weer zijn begonnen, is de griepepidemie ook in het onderwijs te merken. “Ook wij ontsnappen niet aan de griepgolf”, zegt een woordvoerder van scholenkoepel Lucas Onderwijs, waaronder meer dan tachtig basis- en middelbare scholen vallen in de regio Den Haag.

Volgens hem zijn er zowel zieke leraren als leerlingen. “De ene school heeft er meer last van dan de andere.” Door te voorkomen dat er te veel lessen uitvallen, zetten de scholen ambulant personeel voor de klas. Ook wordt parttimers gevraagd extra te werken.

Over aantallen van uitvallers kan de woordvoerder een dag na de kerstvakantie nog niets zeggen. “Daarvoor is het nog te vroeg.”

De MBO Raad ziet eveneens uitval in het middelbaar beroepsonderwijs als gevolg van de griep. Volgens een woordvoerder van de brancheorganisatie is nog geen sprake van een extreme situatie.

De PO-Raad, de koepelorganisatie voor basisonderwijs, heeft nog geen beeld van het ziekteverzuim. Een woordvoerder verwacht hier later deze week meer over te kunnen zeggen.

Nederland kampt deze weken met de grootste griepgolf sinds het voorjaar van 2020, het begin van de coronapandemie.