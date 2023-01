Twee Spaanse politiemedewerkers onderzoek Piet S. zelf verdacht

Twee Spaanse politiemedewerkers die hebben gewerkt aan het onderzoek tegen de Haagse Piet S. zijn zelf als verdachte aangemerkt in een onderzoek naar onder meer drugshandel. Dit bleek maandag uit een zitting in de rechtbank in Den Haag tegen S. en enkele van zijn vermeende handlangers.

De aanhouding van een van hen werd vorig jaar al genoemd tijdens een zitting, maar nu is dus een tweede verdachte bekendgemaakt. Ook deze persoon zou met de Nederlandse politie hebben samengewerkt in het onderzoek tegen S., die soms in Spanje verbleef.

De advocaat van de zogenoemde Haagse godfather, ook wel bekend onder de naam ‘Dikke Piet’, noemde de informatie in de rechtbank “zorgwekkend”. Hij wil dan ook dat opheldering wordt gevraagd aan de Spaanse autoriteiten over waar de politiemedewerkers precies bij betrokken waren in het onderzoek naar zijn cliĆ«nt.

Het Openbaar Ministerie verzet zich hiertegen. “Is het zorgelijk? Ja, misschien, maar niet per se”, aldus de officier van justitie. In zijn ogen is het niet noodzakelijk voor de zaak tegen S. om precies te weten hoe het zit met de politiemedewerkers. De rechtbank beslist volgende week maandag over het euvel.

De 66-jarige S., die overigens fors is afgevallen en zijn bijnaam geen eer meer aandoet, heeft een decennialange reputatie in de onderwereld. Hij wordt in deze zaak onder meer verdacht van drugshandel, witwassen en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Het OM meldde maandag ook alvast ruim 63 miljoen euro te willen afpakken. S. was samen met zoon Freddy S. en Gijsbert van T., twee van de andere verdachten, aanwezig bij de zitting.

Meer dan twintig verdachten, waarvan het grootste gedeelte al niet meer vastzit, staan terecht in de zaak-Taxus. S. werd in september 2020 samen met andere verdachten opgepakt. Dit kwam mede doordat agenten konden meelezen met de versleutelde berichten van communicatiedienst Encrochat.

Vanaf maart wordt de zaak, met flinke vertraging, inhoudelijk behandeld. Er zijn zittingen gepland in maart, april, mei en juni. In oktober worden de vonnissen verwacht. De komende dagen wordt in de rechtbank per persoon eerst nog uiteengezet wat de verdenking is.