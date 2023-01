Willem Engel wraakt rechtbank in zaak over opruiing

Willem Engel, die terechtstaat voor opruiing, heeft een week voor de uitspraak in zijn strafzaak de rechtbank Rotterdam gewraakt. Hij zei maandag geen vertrouwen te hebben in de rechters, die hij niet meer onafhankelijk vindt.

Het Openbaar Ministerie had op 21 november een taakstraf van 180 uur en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk geƫist tegen de voorman van de voormalige actiegroep Viruswaarheid. De rechtbank was van plan op maandag 16 januari uitspraak te doen, maar die planning lijkt lastig nu de rechtbank is gewraakt.

Wraking is een verzoek aan de rechtbank om rechters in een bepaalde zaak te vervangen. Drie rechters van de zogeheten wrakingskamer zullen zich over het wrakingsverzoek buigen alvorens de zaak verder kan gaan.

Het OM vervolgt de 45-jarige Rotterdammer voor een reeks opruiende coronagerelateerde berichten op sociale media. Bijvoorbeeld voor de tweet waarin hij mensen opriep medewerkers van prikbussen te fotograferen en voor twitterberichten aan mensen die wilden komen demonstreren op het Malieveld in Den Haag, ondanks dat de demonstraties verboden waren. Ook riep hij zijn volgers op een verzorgingshuis in Goirle te bellen dat wegens een corona-uitbraak gesloten voor bezoekers was.