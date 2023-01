Ziekenhuizen hebben het druk met griep en andere virussen

Ziekenhuizen hebben het druk als gevolg van het grote aantal patiënten met een luchtweginfectie, zoals griep. Het lukt tot dusver nog om de gevolgen voor patiënten te beperken, maar dat vraagt wel extra inzet van het zorgpersoneel, zo blijkt uit een rondgang van het ANP.

“Een cocktail van virussen”, noemt een woordvoerder van het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem de situatie. Naast het griepvirus komen ook veel mensen met corona en het RS-virus naar de spoedeisende hulp (SEH). Omdat zij apart van elkaar verpleegd moeten worden, zodat ze elkaar niet aansteken, is de druk op het personeel hoog. Mensen werken extra, of er wordt personeel ingehuurd. “We trekken alles uit de kast.” Operaties hoeven nog niet te worden afgezegd in Rijnstate, maar het kan wel zijn dat patiënten op de SEH wat langer moeten wachten voordat ze aan de beurt zijn.

Ook andere ziekenhuizen, zoals het Bravis ziekenhuis in Roosendaal, het Antonius in Sneek en het Martini Ziekenhuis in Groningen zeggen dat personeel als gevolg van de drukte extra werkt. In onder meer het Isala in Zwolle en het St Antonius Ziekenhuis in Utrecht neemt ook het ziekteverzuim onder zorgpersoneel toe.

Weinig ziekenhuizen hoeven op dit moment nog operaties uit te stellen omdat het te druk is. Zo meldt een woordvoerster van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem dat zoveel mogelijk wordt geprobeerd het uitstellen van ingrepen te voorkomen en dat dat tot dusver “aardig lukt”. Wel wordt regelmatig gekeken of geplande ingrepen nog kunnen doorgaan. Ook in het Erasmus MC in Rotterdam gebeurt dat. “De afgelopen dagen zagen we op de verpleegafdelingen bijvoorbeeld een toename van het aantal spoedopnames, niet alleen door griep en covid, maar ook door andere aandoeningen”, meldt een woordvoerster. “Daardoor ligt het ziekenhuis helemaal vol en moeten we voor morgen de operatie van een aantal patiënten uitstellen.” Het ziekenhuis benadrukt wel dat de situatie per dag kan verschillen: “woensdag kan het ok-programma zomaar weer normaal verlopen.”

Meerdere ziekenhuizen wijzen erop dat ook de situatie in andere delen van de zorg ertoe bijdraagt dat het druk is. Als er geen plek is in een verpleeghuis, kan een patiënt die een ziekenhuisbed bezet houdt soms niet weg. “Hierdoor stagneert ook de uitstroom van patiënten vanuit ons ziekenhuis”, aldus een woordvoerster van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.