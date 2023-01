Gros drugsuithalers Rotterdamse haven zijn jonge Rotterdammers

De meerderheid van de zogeheten uithalers (mensen die drugs uit containers halen) in de Rotterdamse haven zijn jongeren die afkomstig zijn uit de havenstad zelf. Dat zegt de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar in een interview met De Telegraaf.

“De meerderheid van de uithalers is afkomstig uit Rotterdam-Zuid”, vertelt Hillenaar tegen de krant. Een kleiner deel komt uit de regio Den Haag en Midden-Nederland. “Een enkeling is afkomstig uit andere delen van het land.” Het gaat met name om jonge mannen van 18 tot en met 26 jaar. “De financiële verleiding is enorm.” Ze zouden al snel 2000 euro per kilo kunnen verdienen om naar Nederland verscheepte drugs uit zeecontainers te halen, aldus de hoofdofficier.

Hij maakt zich grote zorgen over de invloed die de drugscriminaliteit heeft op de stad en zegt er ’s nachts wakker van te liggen. “We hebben te maken met onderlinge vetes, intimidaties, ontvoeringen en liquidaties.” Hillenaar wijst erop dat het aantal beschietingen op en explosies bij huizen flink is toegenomen. “Het aantal vuurwapenincidenten neemt toe. We hebben meer vuurwapens dan ooit in beslag genomen. We zien dat vijftig procent van de aangehouden personen onder de 23 jaar is. Het is belangrijk dat we deze trend gaan keren.”

Justitie wil dat doen door de aangehouden jongeren meer op de huid te gaan zitten met een nieuwe aanpak. “Er wordt een analyse gemaakt van hoe zo’n club eruitziet. Wie zijn de dominante figuren en wie zijn de meelopers? Wij willen een beeld krijgen zodat er vervolgens een-op-een geïntervenieerd wordt”, aldus Hillenaar. “Als je de criminaliteit wil verlaten, dan helpen we je.” Er wordt begonnen in Rotterdam-Zuid.