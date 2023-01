Hoogste aantal mensen in jaren gewisseld van zorgverzekering

Zo’n 1,4 miljoen mensen zijn voor de jaarwisseling van zorgverzekeraar gewisseld, het hoogste aantal sinds het huidige zorgstelsel werd ingevoerd. Het aantal overstappers komt neer op 8 procent van alle Nederlandse verzekerden, melden Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en kenniscentrum Vektis. Het gaat om een voorlopig cijfer.

Pas na 1 februari kan de definitieve balans worden opgemaakt. Tot die datum kan een nieuwe zorgverzekering worden afgesloten, mits de oude zorgverzekering voor 31 december is opgezegd. ZN en Vektis verwachten dat het definitieve percentage tussen de 8,1 en 8,5 zal uitkomen.

Al jaren schommelt het percentage overstappers tussen de 6 en 7 procent. In een overzicht van Vektis dat teruggaat tot 2006-2007 was het percentage van de verzekerden dat koos voor een andere zorgverzekering nog nooit zo hoog. Vorig jaar was rond deze tijd 6,5 procent van de verzekerden overgestapt naar een andere verzekeraar.

Een verklaring voor de stijging kan ZN niet geven. “Of mensen wel of niet overstappen is een persoonlijke afweging”, zegt een woordvoerster van de organisatie. “We hebben daar nog geen nader onderzoek naar gedaan.” Dat volgt nog wel: Vektis verwacht in april met een uitgebreide analyse van de overstapcijfers te komen.

In lijn met de stijgende zorgkosten worden ook de zorgpremies ieder jaar hoger. Nieuw dit jaar is dat verzekeraars geen collectiviteitskorting meer mogen geven op de basisverzekering. Dat mag alleen nog op aanvullende pakketten.

Een andere bijzonderheid dit jaar is dat de contractonderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeizamer verlopen dan andere jaren. Vorige week bleek uit een rondgang van het ANP dat meerdere ziekenhuizen nog in onderhandeling waren over de te betalen vergoedingen. Voor verzekerden kan het veel uitmaken of een ziekenhuis wel of geen contract heeft afgesloten.

In veel gevallen wordt de zorg niet volledig vergoed als een contract ontbreekt. Dat kan voor een verzekerde betekenen dat die verder moet reizen naar een ziekenhuis waar de verzekeraar wel een contract mee heeft gesloten, of dat de patiƫnt een deel van de kosten zelf moet betalen. Spoedzorg wordt wel overal vergoed.