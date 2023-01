Aantal opgenomen coronapatiënten daalt snel, nu al minder dan 600

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt snel af. Ziekenhuizen behandelen momenteel nog 563 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Voor het eerst sinds 16 december, bijna een maand geleden, komt het aantal onder de 600 uit.

In de afgelopen dag zijn 101 bedden vrijgekomen, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is de grootste daling sinds 6 april.

Vorige week woensdag lagen 763 mensen met corona op een verpleegafdeling of intensive care. Dat betekent dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten in een week tijd met 200 is gedaald.

Dat de totale bezetting daalt, komt doordat de totale instroom daalt. Over de afgelopen zeven werkdagen hebben ziekenhuizen gemiddeld bijna 125 mensen met corona opgenomen. Dat is het laagste niveau sinds 23 december.