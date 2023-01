Bever bedreigt veiligheid van de dijken

Het snelgroeiende aantal bevers in Nederland veroorzaakt een toenemend risico op dijkdoorbraken. De bevers graven steeds meer holen en gangen in de waterkeringen. Herstel van beverschade kost veel tijd en geld en heeft bovendien niet veel zin. Zodra de dijkwerkers weer weg zijn, keert de bever terug om opnieuw te graven, aldus waterschap Rivierenland in een rapport over de veiligheid van de rivierdijken, dat aan de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) wordt gestuurd.

Waterschap Rivierenland beheert het overgrote deel van de dijken langs grote rivieren in Nederland, vanaf de Duitse grens tot in Zuid-Holland. Alle waterkeringen in Nederland zijn onlangs op veiligheid getoetst volgens de nieuwste normen die voorschrijven hoe hoog en sterk een dijk moet zijn. Het was al bekend dat Rivierenland, net als veel andere schappen, vele kilometers dijk moet gaan versterken om aan de nieuwe normen te voldoen.

“Ook als de dijken op de schop gaan is het risico goed beheersbaar”, aldus het schap. “Dat is anders bij de bevers. De omvang en snelheid van graverijen stelt ons voor een uitdaging. We maken ons zorgen over het toenemende risico.” De waterschappen hebben al eerder samen met onder andere spoorbeheerder ProRail, de Zoogdiervereniging en Rijkswaterstaat een Kenniscentrum Bever opgericht. Uit gegevens van het kenniscentrum blijkt dat veel antibevermaatregelen die schappen nemen alleen werken bij normale waterstanden. Zodra het waterpeil te laag of te hoog is, staan de maatregelen goed waterbeheer in de weg.

De bever is Europees beschermd en mag daarom niet zomaar aangepakt worden. In provincies als Limburg en Gelderland is de beveroverlast echter zo groot dat er dieren zijn afgeschoten. Rivierenland pleit voor landelijke maatregelen tegen de overlast om de waterveiligheid te kunnen garanderen.

De bever was verdwenen uit Nederland, maar is in de jaren tachtig van de vorige eeuw opnieuw uitgezet. Dat was een succes, want nu zijn er weer duizenden dieren. In 2021 veroorzaakte het dier voor ruim 2,2 miljoen schade aan waterwerken. Daarnaast hebben spoor- en wegbeheerders schade. Zelfs gemeenten moeten al maatregelen nemen tegen beverschade.