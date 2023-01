Drogist gaat mensen voorlichten over maagzuurremmers

Drogisterijmedewerkers gaan mensen vanaf woensdag wijzen op een keuzehulp bij maagklachten, meldt het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Ook gaan ze mensen zelf informeren over maagzuurremmers. Mensen slikken vaak onnodig lang zulke medicijnen, concludeerden onderzoekers van onder meer het Radboudumc in Nijmegen eerder.

Wie maagzuurremmers neemt, zo stellen de medici, heeft misschien geen last meer van maagklachten maar daarmee wordt mogelijk de échte oorzaak van de problemen verdoezeld. Maagklachten worden namelijk vaak veroorzaakt door vet eten, roken, het drinken van alcohol of te weinig beweging.

In de keuzehulp, die te vinden is op Thuisarts.nl, krijgen mensen informatie over de werking van de maag en hoe maagklachten zoals brandend maagzuur, een opgeblazen gevoel of misselijkheid kunnen ontstaan. Ook biedt de keuzehulp tips voor het verminderen van maagklachten, zoals voldoende drinken en niet te vet en niet te veel in één keer eten. De boodschap van de keuzehulp: medicijnen tegen maagklachten zijn vaak niet nodig.

Volgens het CBD, de koepel van 2350 Nederlandse drogisterijen, gaat per jaar zo’n 63,5 miljoen euro om in zelfzorgmiddelen tegen spijsverteringsklachten. Daarvan wordt ruim driekwart uitgegeven bij drogisterijen.