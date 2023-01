Eerste afscheid op grootste islamitische begraafplaats in Arnhem

De Stichting Maqbara neemt woensdag bij Arnhem een islamitische begraafplaats in gebruik. Volgens de stichting is Maqbara Rawdah Al Moslimin (Begraafplaats Tuin van de Moslims) met ruim 16.000 plekken de grootste islamitische begraafplaats van West-Europa. De begraafplaats aan de rand van de Veluwe geldt als een beschermd natuurgebied.

Volgens Saïd Bouharrou, een van de initiatiefnemers van de begraafplaats, voorziet Maqbara in een grote behoefte onder moslims in Nederland. Een belangrijke pijler in het islamitisch geloof is de eeuwige grafrust, maar dat bestaat in het Nederlandse grafrecht niet. Daarom worden de meeste in Nederland overleden moslims begraven in hun “land van herkomst.” Maar veel jongere moslims zijn Nederlander van geboorte en hebben geen ander land van herkomst. Zij zijn meestal naar het land van hun voorvaderen gebracht, terwijl ze daar eigenlijk niet thuishoren.

Toen de coronacrisis uitbrak, konden overleden moslims niet naar andere landen worden gebracht. Zij zijn toen tijdelijk op een Nederlandse begraafplaats ondergebracht en worden nu vaak alsnog naar een ander land vervoerd. “Dubbel verdriet en een onvoltooid verwerkingsproces”, aldus Bouharrou.

Maqbara is ingericht op een voormalige maïsakker van ongeveer 7 hectare. Het gebied moet helemaal natuurlijk blijven, maar het is geen natuurbegraafplaats aangezien de islamitische leer voorschrijft dat de graven duidelijk gemarkeerd moeten worden. Bezoekers moeten op de paden blijven en er staat een hek rond het gebied. Bij de graven mogen geen bloemen of spullen worden neergezet want dat is tegen de geloofsleer. De richtlijnen zijn vastgesteld door de Vereniging van Imams Nederland en islamitische geloofsdeskundigen.

Arnhem is heel blij met de komst van Maqbara Rawdah Al Moslimin, zegt burgemeester Ahmed Marcouch. “Het voorziet in een belangrijke behoefte. Als je burger bent in Nederland hoort daar ook een plaats bij om begraven te kunnen worden.” De Stichting Maqbara wil op enkele andere plaatsen in Nederland een vergelijkbare begraafplaats openen.