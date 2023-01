NS in gesprek met conducteur na opmerking ‘mediterraanse types’

NS gaat in gesprek met een conducteur die dinsdag in een trein richting Groningen zou hebben gewaarschuwd voor zakkenrollers door te zeggen dat het gaat om “mediterraanse types”. Meerdere reizigers maakten op Twitter melding van het voorval. “We keuren iedere vorm van racisme af”, reageert een woordvoerder van NS woensdag. “We gaan met onze collega in gesprek.”

Volgens een Twitteraar zei de conducteur: “Het zijn mediterraanse types die helaas ons land kaal stropen”. Op het sociale medium roepen meldingen over het voorval veel reacties op. Mensen noemen de opmerking onder meer onnodig en ongepast.