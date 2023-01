Oud-minister Grapperhaus beveiligd na ernstige bedreigingen

Oud-minister Ferdinand Grapperhaus wordt sinds enkele weken beveiligd vanwege “ernstig bedreigingen”, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na bericht van Het Parool. De dreiging “lijkt te komen uit de hoek van de georganiseerde misdaad”, aldus de woordvoerder. Over de details van de beveiliging doet het OM verder geen uitspraak.

“We nemen de dreiging zeer serieus”, aldus het OM. Volgens Het Parool wordt de voormalig justitieminister beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Het OM laat zich daar niet over uit.

Volgens de Amsterdamse krant zit de voortvluchtige crimineel Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de dreiging. Leijdekkers werd vorig jaar op de Nationale Opsporingslijst geplaatst vanwege cocaïnehandel en geweld. Het OM heeft een beloning van 75.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding.

Grapperhaus’ opvolger als minister van Justitie Dilan Yesilgöz, zegt dat de oud-bewindsman “belangrijke stappen gezet” heeft tegen de georganiseerde misdaad. Ze noemt het in een reactie op Twitter “verschrikkelijk” dat hij wordt bedreigd. “We zullen gezamenlijk een vuist moeten blijven maken tegen nietsontziende criminelen”, zegt de bewindsvrouw. Ze benadrukt verder dat de veiligheidsdiensten “keihard werken aan zijn veiligheid”.

Het is niet de eerste keer dat Grapperhaus bedreigd wordt. In 2021 kreeg een man 8 weken cel vanwege het bedreigen van meerdere ministers, waaronder Grapperhaus. Ook werd zijn huis in Amsterdam vorig jaar januari beklad. Er was toen met zwarte verf ‘pedo nazi’ op de voordeur geschreven.