Rutte: Israël moet tweestatenoplossing niet in gevaar brengen

De nieuwe zeer rechtse Israëlische regering moet de tweestatenoplossing (een Palestijnse staat die vreedzaam bestaat naast Israël) niet in gevaar brengen. Dat heeft premier Mark Rutte woensdag benadrukt in een telefoongesprek met de nieuwe Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

“Zojuist premier @netanyahu gefeliciteerd met het aantreden van zijn nieuwe regering. We spraken over onze hernieuwde samenwerking en ik heb onderstreept dat Nederland onverminderd voorstander is van een tweestatenoplossing en tegen stappen is die dit in gevaar brengen”, twitterde Rutte.

De nieuwe coalitie ligt internationaal onder het vergrootglas. De regering stoelt onder meer op de Religieuze Zionismepartij (RZ) die fel tegenstander van een Palestijnse staat is en meer bezet land wil inlijven met behulp van illegale nederzettingen.

De radicale minister Itamar Ben-Gvir (Veiligheid) kreeg internationaal kritiek toen hij kort na zijn aantreden een bezoek bracht aan het terrein van de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem. Op het terrein mogen alleen moslims bidden, maar Ben-Gvir wil dat veranderen.

VN-topman Antonio Guterres riep de partijen op de zaak niet te escaleren. De regering in Berlijn noemde het bezoek een “provocatie”. De stap van Ben-Gvir leidde tot hevige protesten van de Palestijnen. Ook buurland Jordanië reageerde woedend.

Nederland onderhoudt al jaren goede betrekkingen met zowel Israël als de Palestijnen. Het kabinet steunt de tweestatenoplossing, maar de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen liggen al vele jaren stil.