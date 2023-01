Twee mannen aangehouden in Delft na achtervolging

De politie heeft zaterdagavond twee mannen aangehouden na een achtervolging vanaf de A16. Deze eindigde op de Mijnbouwstraat in Delft met een crash, meldt de politie. Naar een derde inzittende wordt nog gezocht.

Agenten wilden de auto controleren omdat die mogelijk werd gezocht in een strafzaak. De bestuurder ging er echter met hoge snelheid vandoor. Uiteindelijk verliet hij bij de afslag Delft Zuid de snelweg. Op de kruising van de Schoemakerstraat en de Mijnbouwstraat sloeg de auto over de kop.

Twee inzittenden gingen er rennend vandoor. De bijrijder bleef in de auto achter. Nadat agenten waarschuwingsschoten hadden gelost, werd de 16-jarige bijrijder aangehouden. Een tweede man, de 22-jarige bestuurder, werd na een zoektocht aangehouden bij Zuidplantsoen in Delft. Hij werd bij zijn aanhouding door een politiehond in zijn arm gebeten.

De derde inzittende, naar wie is gezocht met een politiehelikopter, is nog op vrije voeten. De twee arrestanten, zonder vaste woon- of verblijfplaats, moesten voor controle naar het ziekenhuis. Zij hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten, zitten vast en worden verhoord.