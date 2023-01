Website milieuorganisatie MOB vermoedelijk gehackt

De website van milieuorganisatie MOB is vermoedelijk gehackt. Op de site is een getekend plaatje van een vos gezet met daaronder de tekst: “Zij die de boeren tot kreupelen willen slaan, zullen zelf tot kreupelen verworden.” Voorzitter Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment, zoals de organisatie voluit heet, zegt in een eerste reactie dat hij erover gaat bellen met de systeembeheerder. Hij had zelf nog niet opgemerkt wat er met zijn website aan de hand was.

De leus noemt Vollenbroek “eigenlijk wel komisch”. Hij beschouwt het niet als een dreigement. Wie achter de actie zit, is nog onbekend. GeenStijl merkte de vermoedelijke hack woensdagmiddag als eerste op.

MOB is onder meer bekend van de vele rechtszaken die de organisatie voert over het stikstofbeleid. De organisatie procedeerde met succes tegen het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS): de Raad van State bepaalde in 2019 dat dit in strijd was met Europese natuurbeschermingswetten. MOB heeft ook tal van rechtszaken gewonnen over vergunningen van veehouders en tegen provincies die weigerden op te treden tegen boeren die niet de juiste natuurvergunning hebben.