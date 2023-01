Wetenschappers zien nieuwe kansen in strijd tegen kanker

Wetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam denken een nieuw stapje te kunnen zetten in de strijd tegen kanker. Ze hebben ontdekt hoe sommige immuuncellen in staat zijn tot het opsporen en verwijderen van tumoren die voor de gewone verdedigingsmechanismen van het menselijk immuunsysteem onzichtbaar zijn.

“We begrijpen nu beter hoe deze immuuncellen werken tegen tumoren in kankerpatiënten en hoe we daar gebruik van kunnen maken bij het ontwikkelen van nieuwe immuuntherapieën”, zegt Emile Voest, hoogleraar medische oncologie en groepsleider in het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek.

De onderzoekers merkten onlangs dat sommige patiënten met van die onzichtbare tumoren heel goed reageerden op immuuntherapie tegen kanker. “Nader onderzoek van cellen van patiënten die zijn behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis wijst uit dat zogenoemde gamma delta T-cellen – een minder bekend, gespecialiseerd type immuuncel – in staat zijn om kankercellen te detecteren die onzichtbaar zijn voor conventionele T-cellen”, leggen de wetenschappers uit.

“Dit laat zien dat ons immuunsysteem een soort back-up heeft. Als het niet lukt om kankercellen op de normale manier te herkennen, is er nog een tweede verdedigingslinie. Onze bevindingen kunnen uiteindelijk leiden tot nieuwe behandelingen van onzichtbare tumoren met gamma delta T-cellen”, aldus Noël de Miranda, groepsleider van de onderzoeksgroep Cancer Immunogenomics van de afdeling Pathologie van het LUMC.