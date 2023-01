FNV: opstelling Arbeidsinspectie op Schiphol ‘onbestaanbaar’

Vakbond FNV noemt het “onbestaanbaar” hoe de Arbeidsinspectie heeft gehandeld rond meldingen over zwaar sjouwwerk op Schiphol. De inspectiedienst verklaarde na onthullingen over te zwaar tilwerk op de luchthaven twaalf jaar lang geen enkele klacht over de afhandeling van bagage en vracht te hebben ontvangen. Maar nu geeft het ministerie van Sociale Zaken te kennen dat de Arbeidsinspectie toch zeven meldingen over dat werk binnenkreeg.

“Wat nu in het nieuws komt, is echt stuitend”, zegt vicevoorzitter van FNV Kitty Jong. “We weten al veel langer dat daar misstanden zijn, dat is bij ons bekend, onze leden melden daarover. We kaartten dat al vaker aan. Maar het is ook zo: de werknemers hebben een vakbond, maar wij kunnen niet alles doen. Wij kunnen niet beboeten of alles controleren, dat is de taak van de Arbeidsinspectie. Als werknemers daar niet op kunnen rekenen, zijn ze vogelvrij.”

Vorig jaar berichtten NOS en Nieuwsuur dat werknemers van bagage- en vrachtafhandelaars op Schiphol nog vaak te zwaar tilwerk moeten doen. Tot die onthulling had de inspectie daar ook jarenlang niet gecontroleerd. De dienst verklaarde al die tijd geen meldingen te hebben ontvangen. De omroep en het actualiteitenprogramma brachten vervolgens naar buiten dat er wel degelijk signalen binnen waren gekomen bij de inspectie.

Volgens Jong moet er veel meer ge├»nvesteerd worden in de Arbeidsinspectie. Dat moet niet alleen in meer medewerkers resulteren, maar ook in meer expertise over de plekken waar de grootste risico’s op misstanden op de werkvloer bestaan. “Maar we hebben ook een premier die ooit zei dat de overheid obees was, waarmee hij ook de Arbeidsinspectie bedoelde. Tegelijkertijd liet hij zaken aan de markt over. Dat is een giftige combinatie.”