Maarten van Rossem vindt gebrek aan geschiedeniskennis doodzonde

Maarten van Rossem vindt dat het slecht gesteld is met de kennis van de vaderlandse geschiedenis onder Nederlanders. Dat zegt de historicus donderdag in het AD. Aanleiding is de aflevering van De Slimste Mens van dinsdag, waarin Van Rossem jurylid is. In de betreffende aflevering wist geen van de kandidaten in welke Friese stad (Dokkum) de heilige Bonifatius in 754 vermoord werd.

Volgens de 79-jarige is “de onkunde van veel kandidaten” van de spelquiz “niet uniek” voor alleen dit seizoen. “Als je alle 21 seizoenen zou doorlopen, zie je hetzelfde patroon; een gebrek aan kennis van onze vaderlandse geschiedenis”, vindt Van Rossem. “Het heeft vooral te maken met het feit dat het vak geschiedenis jaren geleden op een zijspoor is beland in het onderwijs. Doodzonde.”

Een oplossing zou zijn om geschiedenis voor iedereen te verplichten op de middelbare school, denkt de historicus. “En dan ook echt geschiedenis en geen afgeleide in de vorm van filosofie of maatschappijleer. Tegenwoordig moeten ze allemaal ‘leuke dingen’ doen op school, het is het faillissement van ons onderwijssysteem”, zegt hij. “Alles moet praktisch en leuk zijn, maar daar steek je geen basiskennis van op. En nee, het gaat niet om het oplepelen van allemaal jaartallen uit het verre verleden. Voor mijn part beperken de lessen zich tot de laatste tweehonderd jaar, dat is het meest tastbaar.”