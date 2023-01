Peiling: ruim 2,5 miljoen mensen probeerden af te vallen in 2022

Ruim 2,5 miljoen volwassen Nederlanders hebben volgens marktonderzoeker Multiscope een poging gedaan om af te vallen in het afgelopen jaar. De populairste manier om dat te bereiken, was een koolhydraatarm dieet: daar koos een kwart van de afvallers voor, zo concludeert het onderzoeksbureau uit een onderzoek onder ruim 5000 Nederlanders.

Van de respondenten die wilden afvallen, won 7 procent professioneel voedingsadvies in. Ze besteedden daar opgeteld 226 miljoen euro aan, becijfert het onderzoeksbureau. Aan afslankprogramma’s werd 42 miljoen euro uitgegeven, aan afslankmiddelen 32 miljoen. Of zulke middelen echt werken, is overigens “niet overtuigend aangetoond” door wetenschappelijk onderzoek, waarschuwt het Voedingscentrum. Van de ondervraagden die gewicht kwijt probeerden te raken, gebruikte 3 procent een afslankmiddel.

Uit de zogeheten Healthy Lifestyle Monitor van Multiscope blijkt verder dat aardig wat mensen zelf iets bedenken om hun streefgewicht dichterbij te brengen. Van de mensen die een dieet volgen, heeft 17 procent zelf de regels bedacht. Ze leggen zichzelf bepaalde regels op, zoals minder eten of geen zoete tussendoortjes nemen. Op plaats drie met 10 procent van de lijnende ondervraagden staat een caloriearm dieet, 5 procent deed aan periodiek vasten en 3 procent koos voor een dieet van Weight Watchers.