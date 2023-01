Rutte en zes andere kabinetsleden naar Davos voor WEF

De Nederlandse regering stuurt komende week zeven bewindslieden naar Zwitserland voor de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF). Dinsdag reizen de eerste bewindspersonen af naar Davos, in de loop van vrijdag is iedereen weer vertrokken.

Behalve premier Mark Rutte en ministers Sigrid Kaag (Financi├źn) en Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken), gaan ook ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Kajsa Ollongren (Defensie) en Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de bijeenkomst. Hetzelfde geldt voor staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

De meeste kabinetsleden, onder wie Rutte en Kaag, zijn er op woensdag en donderdag. Van Gennip, Schreinemacher en Heijnen gaan al een dag eerder. De bewindspersonen spreken onder meer over de economie├źn in opkomende landen, circulaire economie, stabiliteit in het Midden-Oosten, de vierdaagse werkweek en groei in de Europese Unie.

Op het WEF komen vertegenwoordigers van onder meer regeringen, het zakenleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Hoewel een groot deel van het programma voor iedereen te volgen is, is het ook een plek waar invloedrijke mensen elkaar op een informelere manier treffen.

Met name dat laatste levert de kritiek op dat het WEF in het geheim te veel macht uitoefent. Zo beweert Forum voor Democratie dat Rutte geheime afspraken met het WEF maakt en het kabinet die uitvoert.