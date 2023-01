Burgemeesters willen vergunning voor elke betaaldvoetbalmatch

Burgemeesters die een betaaldvoetbalorganisatie (BVO) in hun gemeente hebben, willen dat de clubs in het vervolg voor elke wedstrijd van die club vooraf een vergunning aanvragen. In de vergunning moet beschreven staan wat het risicoprofiel van de wedstrijd is en hoe de veiligheid is geregeld. Afhankelijk van het risicoprofiel moet qua veiligheid beschreven worden hoe fouillering en schouw in het stadion zijn geregeld, hoe de kaartverkoop is georganiseerd, hoe het handhavingsbeleid eruit ziet, hoe een eventuele ontruiming van het stadion in zijn werk gaat en hoe er wordt omgegaan met supporters.

Clubs met supporters die zich niet aan de vergunningsvoorwaarden houden krijgen straf, variërend van een waarschuwing bij de eerste keer tot een dwangsom of spelen zonder supporters bij herhaaldelijke overtredingen. Als uitsupporters zich als groep misdragen moet hun club de volgende keer of keren met minder of helemaal zonder publiek spelen.

Dat staat in het landelijk handelingskader voor voetbalgemeenten dat door de burgemeesters met een BVO is opgesteld. Het handelingskader is gemaakt om tot een meer uniforme lijn in de aanpak van voetbalgeweld te komen. De burgemeesters constateren dat ordeverstoringen rondom voetbalwedstrijden na de coronacrisis een steeds vaker voorkomend verschijnsel zijn geworden, zegt burgemeester Paul Depla van Breda die het handelingskader samen met burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft opgesteld.

De burgemeesters benadrukken dat de KNVB en de clubs in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de veiligheid rond het stadion en de wedstrijden. “Maar soms blijkt veiligheid in de afweging van belangen aan het kortste eind te trekken. Gevolg is dat er in de praktijk soms onvoldoende maatregelen worden genomen. Daarom willen de burgemeesters het toezicht aanscherpen, zodat voetbal gastvrij, veilig en toegankelijk blijft”, aldus Depla en Marcouch. Het handelingskader moet de grenzen die de burgemeester stelt voor iedereen herkenbaarder en voorspelbaarder maken.

Uiterlijk zes weken voor elke wedstrijd moeten gemeente, politie en voetbalclub de laatste informatie met elkaar delen over onder meer het aantal bezoekers en specifieke maatregelen. Bij dat gesprek kan een vertegenwoordiger van de supporters zitten, maar niet bij het deel dat gaat over politie-informatie. Bij derby’s zoals NEC – Vitesse, Willem II – NAC of Heracles – FC Twente is intensiever vooroverleg nodig. Rond de wedstrijd controleert de gemeente of de vergunningsvoorwaarden worden nageleefd. Als dat niet zo is, volgt direct een maatregel.

De aanpak van individuele supporters die zich misdragen, blijft zoals het was. Maar, constateren de burgemeesters, daders blijven vaak anoniem omdat ze zich in een groep misdragen. Daarom willen de burgemeesters zulke groepen bestuursrechtelijk sneller en strenger aanpakken. Zulke maatregelen kunnen twee voetbalseizoenen of langer voortduren.