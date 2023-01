Hele dag geen treinen tussen Almere Poort en Naarden-Bussum

Door een seinstoring rijden tussen Almere Poort en Naarden-Bussum vrijdag de hele dag geen treinen. NS verwacht dat de problemen op het traject duren tot 23.30 uur. Tussen Almere Centrum en Amsterdam Centraal rijden door de treinstoring geen intercity’s.

Reizigers tussen Almere Poort en Naarden-Bussum kunnen omreizen via Weesp. Hierdoor duurt de reis geen tien minuten maar ongeveer twintig minuten, meldt een woordvoerder van NS.

In de Gelderse regio’s Achterhoek en Rivierenland rijden vrijdag geen treinen als gevolg van een staking door treinpersoneel van Arriva. Ook het treinpersoneel van vervoerder Keolis staakt. Daardoor is er volgens de website van de vervoerder geen treinverkeer mogelijk van Zutphen naar Oldenzaal via Hengelo. Op trajecten in Overijssel vallen ook enkele ritten van Keolis uit als gevolg van de staking. Dat gaat om het traject tussen Zwolle en Enschede en het traject tussen Hengelo en het Duitse Bielefeld.