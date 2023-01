Marcouch: te vroeg voor alcoholverbod bij voetbalwedstrijden

De tijd is “nog niet rijp genoeg” voor een algeheel alcoholverbod bij voetbalwedstrijden. Dat zegt Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem en een van de mede-opstellers van een nieuw plan om voetbalwedstrijden “gastvrij, veilig en toegankelijk” te laten verlopen. Daarin roepen onder meer burgemeesters, de KNVB, politie en het Openbaar Ministerie op tot een vergunning per voetbalwedstrijd, zodat maatregelen “duidelijk en voorspelbaar” worden “als het toch misgaat” bij een wedstrijd.

Bij kickboksgala’s van kickboksorganisatie Glory in Arnhem is al zo’n alcoholverbod. Dat blijkt volgens Marcouch goed te werken. Voor het voetbal is dit “een onderwerp waar we over spreken”, maar waar nog niet alle betrokken partijen het over eens zijn. Marcouch ging er niet direct op in welke partijen tegen een alcoholverbod zijn, wel dat de “betrokken partijen voortdurend in gesprek” zijn. Als het gepresenteerde plan voor veilige wedstrijden volgens hem “onvoldoende blijkt, zul je meer moeten doen”.

Volgens Marcouch zijn alcohol en drugs “factoren die meespelen bij geweldsescalaties”. Marcouch wijst ook op mensen die “zonder problemen een biertje drinken”. “We proberen zo precies mogelijk te zijn in de maatregelen.”

Uit de vergunning moet blijken wat het risico van de wedstrijd is en hoe de veiligheid geregeld is. Afhankelijk van de mate van risico van de wedstrijd moet ook duidelijk zijn hoe de fouillering en schouw in het stadion zijn geregeld, hoe de kaartverkoop is georganiseerd, hoe het handhavingsbeleid eruit ziet, hoe een eventuele ontruiming van het stadion in zijn werk gaat en hoe er wordt omgegaan met supporters.

Marcouch wil dat voetbalgemeenten de voorgestelde maatregelen, waarvan een deel al bestond, “heel erg consequent toepassen”. “Dat gebeurde nog onvoldoende. Het is niet vanzelfsprekend dat veiligheid bij voetbalclubs een belangrijk thema is.” Dat moet ervoor zorgen dat het voetbal “gastvrij en veilig kan plaatsvinden”, met “zo min mogelijk verstoringen van de openbare orde”. “Goede voorbereiding moet zorgen voor verantwoordelijkheid bij elke betrokken partij: voldoende stewards bij de clubs, goed fouilleren, duidelijkheid over huishoudelijke regels.”

Marcouch verwacht dat het regelen van de vergunningen niet veel extra werk zal kosten. “Voor een deel is dit een terugkerende activiteit. Als voetbalgemeente heb je eigenlijk al een structuur daarvoor.”