Rover: NS schoot tekort bij informatievoorziening gestrande trein

Reizigersvereniging Rover vindt dat de NS “zeer grote steken” heeft laten vallen op het gebied van informatievoorziening bij de trein die donderdagavond strandde bij Moordrecht. “We horen dat reizigers letterlijk en figuurlijk uren in het duister zijn gehouden.”

De trein met zo’n duizend passagiers was rond 18.00 uur vertrokken uit Den Haag richting Enschede en strandde bij Moordrecht. Doordat de stroom was uitgevallen kon de intercom niet gebruikt worden om reizigers op de hoogte te houden. Ook kon de conducteur moeilijk naar een ander treinstel komen, aldus een woordvoerder van de NS.

Op sociale media klaagden inzittenden van de trein onder meer over een gebrek aan verlichting, drinken en eten. “We hebben al vaak kritiek geuit op informatievoorziening door NS bij problemen en hebben nu een zeer recent voorbeeld om dat weer mee aan de kaak te stellen”, aldus Rover.

Volgens de NS ging het om een uitzonderlijke situatie. De trein kwam door een technisch defect stil te staan op een zogeheten ‘fly-over’, een kruising van sporen. Volgens de woordvoerder was het hierdoor lastig om de reizigers te evacueren. “In eerste instantie is geprobeerd de trein weg te slepen, maar door een ander technisch mankement kon dit niet.”

Het zoeken naar een andere trein voor de evacuatie nam daarna veel tijd in beslag. Rond 22.00 uur kon NS beginnen met het evacueren van de gestrande treinreizigers, aldus een woordvoerder.

De NS biedt reizigers excuses aan voor de situatie. “Hun geduld is wel heel erg op de proef gesteld”, zegt een woordvoerder. De ongeveer duizend reizigers zijn rond 23.45 uur met een andere trein naar Gouda en Utrecht gebracht. Daar heeft NS veertien taxi’s geregeld.

Het spoorbedrijf roept mensen op die extra kosten gemaakt hebben om thuis te komen om zich te melden bij de klantenservice van het bedrijf zodat de kosten vergoed kunnen worden. De defecte trein is in de nacht weggesleept en vrijdagochtend had het treinverkeer op het traject geen last meer van de verstoring.