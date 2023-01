Twee arrestaties om brandstichting bij vluchtelingenopvang Deurne

Twee mannen zijn opgepakt, omdat ze in augustus vorig jaar brand zouden hebben gesticht in een sporthal in het Brabantse Deurne. Twee voorbijgangers grepen toen in en wisten te voorkomen dat het gebouw in vlammen op ging.

Een paar dagen voor de brandstichting had de gemeente Deurne bekendgemaakt dat de sporthal zou worden gebruikt als crisisopvang voor 225 asielzoekers. De politie onderzoekt of de opvang ook de reden was om het gebouw in brand te willen steken. “We moeten ze nog horen”, zegt een politiewoordvoerster vrijdag.

De twee verdachten zijn een man van 43 uit Deurne en een man van 38 uit Helmond. Ze werden donderdag opgepakt. Volgens de woordvoerster kwam de politie ze op het spoor “door recherchewerk, onder andere buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden”.

De brandstichting gebeurde in de nacht van 12 op 13 augustus. Kort erna zagen een man en een vrouw die langsliepen bij de ingang een flesje staan waar vlammen uitkwamen. “De man van het stel schopte dit flesje aan de kant en daarmee is voorkomen dat de vlammen konden overslaan op het pand”, aldus de politie.

Eind november werd brand gesticht bij een kampeerboerderij in Someren, niet ver van Deurne. Daar zouden een paar dagen later 450 vluchtelingen worden opgevangen. Het is nog niet bekend of de twee ook daarvoor in beeld zijn.