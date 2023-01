Verdenkingen Nederlandse hulpverlener in Grieks proces afgezwakt

De Nederlandse reddingswerker Pieter Wittenberg en ruim twintig medeverdachten staan in Griekenland niet langer terecht voor spionage. De rechter schrapte die aanklacht, onder meer vanwege procedurele fouten die in het proces zijn gemaakt. Dat werd vrijdag duidelijk tijdens de tweede dag van het proces op het Griekse eiland Lesbos.

De reddingswerkers worden wel nog altijd verdacht van onder meer mensensmokkel, fraude en witwassen. Dat onderzoek loopt nog. Het is niet duidelijk wanneer die zaak voor de rechter gaat komen. Wittenberg (75) en de medeverdachten ontkennen de aantijgingen. Zij zeggen mensenlevens te hebben gered door in 2018 vluchtelingen uit zee te halen.

Het proces zou eigenlijk al in november 2021 plaatsvinden, maar werd toen uitgesteld omdat de rechtbank niet bevoegd was. De zaak is toen doorverwezen naar de rechtbank die deze week de kleinere vergrijpen behandelde. Onder meer omdat de buitenlandse verdachten geen vertaling van de aanklachten tegen hen hebben ontvangen, haalde de rechter een streep door de zaak.

Wittenberg en de andere hulpverleners riskeren nog altijd boetes en celstraffen van meerdere jaren. Een van de verdachten is de 28-jarige Sarah Mardini uit Syrië, die samen met de Duits-Ierse duiker Seán Binder mensen uit zee heeft gered. De twee werden in 2018 aangehouden en zaten ruim honderd dagen vast. In die periode werkte Wittenberg als schipper op een reddingsboot. Over Mardini en haar zus gaat de vorig jaar verschenen film The Swimmers.

Onder meer Amnesty International maakt zich al jaren hard voor de verdachten en heeft de Griekse autoriteiten meermaals opgeroepen de rechtszaak in te trekken. Volgens een woordvoerder is er sprake van “het criminaliseren van solidariteit”. Human Rights Watch sprak eerder van een “politiek gemotiveerd” proces dat is bedoeld om andere hulpverleners te intimideren. De Verenigde Naties riepen de Griekse autoriteiten vrijdag ook op de zaak te staken. De organisatie noemt rechtszaken als deze “zwaar verontrustend”.