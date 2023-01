Yesilgöz: tientallen mensen beveiligen moeilijk, maar het lukt

Steeds meer mensen worden vanwege hun beroep bedreigd. Volgens justitieminister Dilan Yesilgöz gaat het minstens om tientallen. Er is een “groeiende vraag” naar beveiliging, en sprake van een “veranderende dreiging”. Ondanks een tekort aan mensen, lukt het wel om bedreigde personen te beveiligen. “Het is niet makkelijk, maar het lukt zeker”, zegt Yesilgöz.

Deze week kwam aan het licht dat haar voorganger Ferd Grapperhaus zwaar bedreigd wordt. Dat is “verschrikkelijk”, maar ook de nieuwe realiteit, aldus Yesilgöz: “We weten al een tijdje dat we in deze situatie zitten. We hebben in ons land tientallen mensen, als het niet meer is, die vanwege het werk dat ze doen bedreigd worden en daardoor hun vrijheid kwijt zijn.” Ze noemt expliciet journalisten, advocaten en officieren van justitie.

“Ze hebben het zwaar, maar ze houden het vol”, zegt Yesilgöz over de beveiligers. Ze dankt de “mannen en vrouwen” die zich hier dagelijks voor inzetten. Het zogenoemde stelsel bewaken en beveiligen wordt “hervormd, gemoderniseerd en geprofessionaliseerd” om een antwoord te bieden aan die nieuwe realiteit.

Daarnaast is het volgens Yesilgöz ook belangrijk te beseffen dat bedreigingen van publieke figuren een kwestie van ondermijning is, en niet zomaar een “ver-van-mijn-bed-show”. Veel mensen zien georganiseerde misdaad als “een paar criminelen die elkaar op een industrieterrein treffen”, maar dat beeld is onterecht. “Het gaat echt over journalisten, oud-ministers, burgemeesters, die hun werk niet meer kunnen doen, die niet meer vrij rond kunnen lopen.” Daarmee wordt ook de rechtstaat bedreigd. “Dus het raakt ons allen”, aldus de minister.