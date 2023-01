Gemalen draaien op volle toeren met droger weer op komst

Waterschap Rivierenland verwacht voor zondag droger weer dan zaterdag en laat ondertussen de gemalen op volle toeren draaien. “En dat geldt ook voor de extra pompen die we op knelpunten hebben neergezet’, aldus het waterschap dat zijn werkgebied heeft tussen de grote rivieren, vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk.

Om wateroverlast rond het Merwedekanaal te voorkomen, gebruikt het waterschap de Linge als buffer. Het waterpeil van de Beneden-Linge stijgt zaterdag nog altijd langzaam, met ongeveer een halve centimeter per uur.

Het waterschap meldde dat er zaterdag minder regen is gevallen dan was voorspeld, toch was er op een aantal plekken wateroverlast, onder meer in de Alblasserwaard. De sloten en vaarten staan er vol water. Zo was er wateroverlast bij de Postkade in Goudriaan. De kade is daar over een lengte van 50 meter verhoogd met zandzakken om het achterliggende gebied te beschermen.