Bijna 1,3 miljoen kijkers voor documentaire over Watersnoodramp

De tweede aflevering van Het Water Komt, de documentaire over de Watersnoodramp die zeventig jaar geleden plaatsvond, heeft bijna 1,3 miljoen kijkers naar NPO 2 getrokken. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek.

In de documentaire, gepresenteerd door Winfried Baijens, wordt met archiefmateriaal en ooggetuigenverklaringen gezocht naar antwoorden op de vragen hoe de ramp zich kon voltrekken en wat ervan is geleerd.

Op het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 na, trok de Watersnoodramp-documentaire vrijdagavond de meeste kijkers. Het journaal had met ruim 1,8 miljoen kijkers iets meer bekijks. Het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO 1 wist zo’n 1,2 miljoen mensen aan zich te binden. Het RTL Nieuws van 19.30 uur trok 1,1 miljoen kijkers naar RTL 4. Op SBS6 was Komt een man bij de dokter met gemiddeld 445.000 kijkers het best bekeken programma van de avond.