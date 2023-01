Duizenden mensen bij Lützerath voor demonstratie tegen ontruiming

Duizenden mensen zijn in het dorp Keyenberg aangekomen voor een demonstratie tegen de ontruiming van het nabijgelegen Lützerath. Dat dorp wordt bezet door mensen die niet willen dat er naar bruinkool wordt gegraven.

In Keyenberg, over de Duitse grens op 31 kilometer van Roermond, is een actiekamp van klimaatactivisten. Zij roepen alle demonstranten die nog onderweg zijn op om direct naar de plaats van de demonstratie te gaan, omdat het te druk wordt in Keyenberg. De wegen rondom Keyenberg staan helemaal vast door al het verkeer, ziet een ANP-verslaggever ter plekke.

De actievoerders komen uit heel Europa. Er zijn onder meer honderden Nederlanders, Oostenrijkers, Belgen, Fransen en Italianen.

Vanuit Keyenberg is het niet ver naar de afgraving waar al naar bruinkool is gegraven. De politie staat met honderden agenten tussen de actievoerders en de afgraving, om te voorkomen dat mensen die betreden.

In Lützerath is volgens de nog aanwezige activisten een arrestatieteam gearriveerd. De politie wil daar niets over kwijt en meldt alleen dat de vierde dag van de ontruiming is begonnen. Volgens de politie zitten er nog activisten in vijftien “gebouwen”, dat zijn huizen, maar ook boomhutten. Energiebedrijf RWE gaat de laatste activisten uit ondergrondse tunnels halen, de politie omschrijft dat als reddingsactie. De afgelopen dagen zijn ongeveer 470 activisten uit Lützerath gehaald, 320 van hen vertrokken uiteindelijk vrijwillig. Vier demonstranten raakten gewond.

RWE gaat de bruinkool winnen, omdat de regering dat noodzakelijk acht in de huidige energiecrisis. Zonder Russisch gas is bruinkool nodig totdat er meer hernieuwbare energie opgewekt kan worden, stelt de regering. De activisten willen niet dat het erg vervuilende bruinkool wordt gebruikt om stroom op te wekken, vanwege de gevolgen voor het klimaat.